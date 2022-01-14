Войска ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана покинули Казахстан

Войска Организации договора о коллективной безопасности покинули территорию Казахстана. В частности, речь идет о военных из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Соответствующее заявление было сделано в Минобороны России 14 января. В начале января о "помощи" просил президент Казахстана.

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Войска Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана покинули Казахстан

Кыргызское подразделение ОДКБ в Казахстане начало движение в пункт постоянной дислокации. По данным Минобороны, это единственные войска ОДКБ, которые на своей технике самостоятельно вернулись домой.

Миротворческие контингенты ОДКБ из Армении, Беларуси и Таджикистана вылетели в свои страны самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космические силы России с аэродромов Жетиген и Алматы,

– говорится в сообщении.

В России сообщили, что десять самолетов с белорусскими миротворцами отправились в Минскую область. В частности, военнослужащие из Армении и Таджикистана вылетели самолетами Воздушно-космической силы России в пункты постоянной дислокации.

Кратко о ситуации с войсками ОДКБ в Казахстане

В Казахстане 2 января начались протесты из-за роста цен на газ. Несмотря на их понижение, люди выдвинули экономические и политические требования. В частности, говорилось о низком уровне жизни и контроле власти первого президента Нурсултана Назарбаева.

Протесты вспыхнули ориентировочно в 15-ти городах страны. 5 января президент Касим-Жомарт Токаев отправил правительству в отставку и обратился в ОДКБ с просьбой ввести свои войска.

Впоследствии Токаев заявил, что происходящее в стране – это "попытка государственного переворота, чтобы захватить власть".

Во время протестов на митингующих было открыто более 7000 дел. Также известно, о погибших, ведь власти разрешили стрелять на поражение. Однако точное количество жертв неизвестно.

10 января в Кремле заявили, что в страну прибыло более 2 тысяч так называемых "миротворцев", которые якобы должны были охранять административные здания. Также говорилось о 250 единицах техники, которые якобы должны были охранять аэропорты, военные склады и другие стратегические объекты.

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