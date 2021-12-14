Войска оккупантов на Донбассе приводили в полную боевую готовность, – разведка

Россия продолжает накалять ситуацию на Востоке. Вражеские вооруженные силы приводили свои войска в полную боевую готовность.

Пророссийские боевики провели учения. Они проходили с 6 по 10 декабря.

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Какие подразделения приводили в боевую готовность

Вооруженные силы России приводили в высшую боевую готовность следующие подразделения:

мотострелковые;

артиллерийские;

танковые.

Их выводили в определенные районы сосредоточения и разворачивали пункты управления.

Оккупанты восстановили интенсивность подготовки

Как сообщила разведка, 13 декабря возобновили активность боевой подготовки оккупационные войска в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск).

"Возобновлено проведение сборов с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками", – говорится в сообщении.

Ситуация на Востоке Украины: главное

За 13 декабря оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Пророссийские боевики стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из-за скопления вражеских войск у границ Украины Европарламент намерен собраться на дебаты.

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! Россия 11 декабря провела 5 дней учения возле границ Украины и в Крыму. В них участвовало 1 500 военных.

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Главное управление разведки Украины информирует! Командование ВС России наращивает мероприятия по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

С 6 по 10 декабря оккупанты провели учения по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления.

Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оккупационных войск возобновлена ​​интенсивность мер боевой подготовки, в частности, проведение сборов с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.