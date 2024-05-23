На фоне китайских учений: Тайвань переводит войска в повышенную боевую готовность

Тайвань поднял в воздух самолеты, а также перевел войска в повышенную боевую готовность. Страна сделала это в ответ на учения Китая.

Китайские военные заявляют, что двухдневные учения вокруг Тайваня якобы являются наказанием для "сепаратистских сил, стремящихся к независимости".

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Напряжение растет

В то же время, по словам Министерства обороны Тайваня, провокации со стороны Пекина ставят под угрозу региональный мир, а также стабильность. Ведомство также добавило, что Тайвань не будет искать конфликтов, но и не будет уклоняться от них.

Этот повод для проведения военных учений не только не способствует миру и стабильности через Тайваньский пролив, но и демонстрирует его гегемонистскую сущность,

– отмечают в Минобороны.

Стоит отметить, что во время своей инаугурационной речи президент Тайваня Лай Чинте заявил, что его страна желает диалога с Китаем, чтобы сохранить нынешний статус и не втянуть союзников в войну.

Китай начал масштабные учения

Учения "Совместный меч-2024A" будут проводиться в Тайваньском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня. Ими руководит командование Восточного военного округа НОАК, в зоне ответственности которого Тайваньский пролив и Тайвань с островами вокруг него. К учениям привлечены сухопутные войска, ВМС, авиация и ракетные силы военного округа.

Они сосредоточены на отработке совместных патрулирований боевых кораблей и авиации, совместном установлении контроля над морскими районами и "нанесении ударов по ключевым целям".

На острове в ответ развернули противокорабельные ракеты. Уже зафиксировано приближение 33 китайских самолетов и 31 корабля к острову.

По данным BBC, сравнивая длительные учения с теми, которые Китай проводил вокруг Тайваня еще в 2022 году, можно заметить, что оба случая предусматривают окружение острова.