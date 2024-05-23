Китайські військові заявляють, що дводенні навчання навколо Тайваню нібито є покаранням для "сепаратистських сил, які прагнуть незалежності".

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Напруга зростає

Водночас, за словами Міністерства оборони Тайваню, провокації з боку Пекіну ставлять під загрозу регіональний мир, а також стабільність. Відомство також додало, що Тайвань не шукатиме конфліктів, але й не ухилятиметься від них.

Цей привід для проведення військових навчань не тільки не сприяє миру і стабільності через Тайванську протоку, але й демонструє його гегемоністську сутність,

– наголошують в Міноборони.

Варто зазначити, що під час своєї інавгураційної промови президент Тайваню Лай Чінте заявив, що його країна бажає діалогу з Китаєм, щоб зберегти нинішній статус і не втягнути союзників у війну.

Китай почав масштабні навчання

Навчання "Спільний меч-2024A" будуть проводитися в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню. Ними керує командування Східного військового округу НВАК, у зоні відповідальності якого Тайванська протока і Тайвань з островами навколо нього. До навчань залучені сухопутні війська, ВМС, авіація та ракетні сили військового округу.

Вони зосереджені на відпрацюванні спільних патрулювань бойових кораблів та авіації, спільному встановленні контролю над морськими районами та "завданні ударів по ключових цілях".

Зверніть увагу! На острові у відповідь розгорнули протикорабельні ракети. Вже зафіксовано наближення 33 китайських літаків та 31 корабля до острова.

За даними BBC, порівнюючи тривалі навчання з тими, які Китай проводив навколо Тайваню ще у 2022 році, можна помітити, що обидва випадки передбачають оточення острова.