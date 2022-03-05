Войска России через нас пройти не могут, – глава Житомирской ОВА

Россия нещадно наносит авиаудары по Житомиру. Однако город уверенно противостоит врагу, оккупанты не могут пройти в этом направлении.

Об этом в эфире 24 канала сказал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. Он заверил, что его регион готов давать отпор врагу.

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"Они, насколько я понимаю, группируются, чтобы пойти в наступление на Киев, но через нас пройти не могут. Они также наносят удары по нашим районам. Работают ДРГ, мы их вылавливаем", – отметил Бунечко.

По его словам, ситуация контролируемая и стабильная.

Если бы забрать авиаудары и уйти в наземный бой – я вас уверяю, что у оккупанта нет никакого шанса пройти наше полесье. Мы готовы давать отпор,

– подчеркнул председатель ОВА.

Бунечко: Это уничтожение гражданского населения

Глава ОВА также осудил чудовищные действия оккупанта. Они наносят ракетные удары по гражданским объектам.

"Это не война, это просто уничтожение гражданского населения. Это школы, спальные массивы, а они рассказывают о "военной операции", – заметил Бунечко.

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