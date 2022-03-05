Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Він запевнив, що його регіон готовий давати відсіч ворогу.

До теми Російські війська вгатили з неба по Житомирському бронетанковому заводу

"Вони, наскільки я розумію, групуються, щоб піти в наступ на Київ, але через нас пройти не можуть. Вони роблять також удари по наших районах. Працюють ДРГ, ми їх виловлюємо", – зазначив Бунечко.

За його словами, ситуація контрольована й стабільна.

Якби забрати авіаудари і піти в наземний бій – я вас запевняю, що в окупанта немає жодного шансу пройти наше полісся немає. Ми готові давати відсіч,

– наголосив голова ОВА.

Бунечко: Це знищення цивільного населення

Голова ОВА також засудив підступні дії окупанта. Вони завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах.

"Це не війна, це просто знищення цивільного населення. Це школи, спальні масиви, а вони розказують про "військову операцію", – зауважив Бунечко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!