Путину даже не нужно будет отправлять для утихомиривания протестных настроений свои войска в чечню, поскольку территория и так окружена стотысячной армией россиян. Об этом 24 каналу рассказал депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия и ветеран двух российско-чеченских войн Хусейн Исханов.

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Боятся протестов в республике

Следовательно, у России не будет необходимости перебрасывать войска из Украины на территорию республики, ведь те войска находятся там на постоянной основе.

Кроме того, зная, что Кавказ эдакое "бурлительное пламя" россия никогда не заберет оттуда войска. Речь идет о периоде, когда пока идет война в Украине,

– объяснил чеченский депутат.

Чеченцы уже начинают проявлять неповиновение

В республике уже постепенно начинаются протесты. Да, несколько матерей выступили против мобилизации своих детей. Кадыров сразу поспешил записать видео, в котором заявил, мол, если мужчины не контролируют своих женщин, то какая разница есть они или нет, их отправят на войну в Украине.

Если женщина вышла защитить своего ребенка, она становится вроде бы проблемой для своих мужчин. И мужа могут унести, и сына, и брата, и кого угодно. В первую очередь этим кадыров пугает людей,

– рассказал Исханов.

"Война в Украине будет еще одним поводом для путина устроить расправу над чеченским народом, который никак не хочет подчиниться России ", - отметил чеченский депутат.

По его мнению, восстание против России в чечне все же состоится. Вероятно, после первых жертв молодых людей, которых сейчас отправят на войну.

Исханов объяснил, почему россия не выведет войска из чечни: смотрите видео

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