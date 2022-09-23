Путіну навіть не треба буде відправляти для вгамування протестних настроїв свої війська у чечню, оскільки територія й так оточена стотисячною армією росіян. Про це 24 каналу розповів депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія та ветеран двох російсько-чеченських воєн Хусейн Ісханов.

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Бояться протестів у республіці

Отже, росія не матиме потреби перекидати війська з України на територію республіки, адже ті війська перебувають там на постійній основі.

Крім того, знаючи, що Кавказ таке собі "вируюче полум'я" росія ніколи не забере звідти війська. Мовиться про період, коли поки йде війна в Україні,

– пояснив чеченський депутат.

Чеченці вже починають проявляти непокору

У республіці вже потрохи починаються протести. Так, кілька матерів виступили проти мобілізації своїх дітей. Кадиров же одразу поспішив записати відео, у якому заявив, мовляв, якщо чоловіки не контролюють своїх жінок, то яка різниця є вони чи ні, їх відправлять на війну в Україні.

Якщо жінка вийшла захистити свою дитину, то вона стає начебто проблемою для своїх чоловіків. І чоловіка можуть забрати, і сина, і брата, і кого завгодно. Насамперед цим кадиров лякає людей,

– розповів Ісханов.

"Війна в Україні буде ще одним приводом для путіна вчинити розправу над чеченським народом, який ніяк не хоче підкоритися росії", – зазначив чеченський депутат.

На його думку, повстання проти росії в чечні таки відбудеться. Ймовірно, після перших жертв молодиків, яких зараз відправлять на війну.

Ісханов пояснив, чому росія не виведе війська з чечні: дивіться відео

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