Развертывание иностранных войск в Украине: в FT предположили, как может выглядеть их привлечение

В Украине убеждены, что размещение от 40 до 50 тысяч иностранных военных, которые будут в роли сил безопасности вдоль линии фронта, вполне вероятно. Подобная идея Эммануэля Макрона возрождается на фоне президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Именно французский лидер ранее предложил развертывание западного военного контингента в Украине как сдерживающего фактора против новой российской агрессии в будущем.

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Каким может быть развертывание иностранных войск в Украине

Издание напоминает, что около года назад эту идею отвергли как невыполнимую и слишком рискованную. Впрочем, с того момента украинская армия испытала трудности на поле боя, а перспектива членства Украины в НАТО уменьшилась. В то же время Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет прекращения огня как можно быстрее.

В свою очередь в Киеве уже сигнализировали о готовности к соглашению в случае предоставления надежных гарантий безопасности союзниками. Однако, как пишет Financial Times, когда украинский президент Владимир Зеленский говорит о необходимости привлечения 200 тысяч солдат, как минимум, это преувеличение.

По словам людей, которые участвовали в переговорах между Киевом и его союзниками, украинские чиновники считают, что размещение от 40 до 50 тысяч иностранных военнослужащих может быть вполне реальным. Ожидается, что премьер Британии Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО обсудят этот вопрос.

Его рассмотрят уже 3 февраля во время "неформальной встречи". Сейчас, по данным издания, только страны Балтии просигнализировали о поддержке этой идеи, если это будет более миссия с участием других союзников. Журналисты отмечают, что переизбрание Трампа изменило ход дискуссии.

Отмечается, если раньше рассматривали, что европейские военнослужащие могли бы взять на себя ключевую вспомогательную роль, то теперь допускают возможность, что европейские войска могут быть использованы как миротворческие силы, а также помогать поддерживать Силы обороны Украины.

Такая миссия, по мнению Financial Times, помогла бы заверить Украину в поддержке Запада, сдержать Россию от нападения в будущем и продемонстрировать США, что Европа стремится гарантировать безопасность Украины.

Бывший старший чиновник НАТО Камиль Гранд, который сейчас является членом Европейского совета по международным отношениям, заявил, что такие силы должны быть достаточно мощными, чтобы не быть легкой мишенью, которую Россия могла бы немедленно испытать. Также они должны быть достаточно большими, чтобы не требовать подкрепления.

По его словам, силы могли бы насчитывать 40 тысяч военнослужащих. При этом, вероятно, были бы сформированы в рамках специальной коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами, а также со странами Балтии и Северной Европы. Роль НАТО будет сведена к минимуму, чтобы ограничить риск эскалации с Россией.

Также он предположил, что в рамках так называемого "формата Берлин-плюс" ЕС может использовать возможности НАТО для стратегического планирования для миротворческих операций, как в Боснии и Герцеговине. Возможная миссия не будет традиционной миротворческой, но одновременно не будет задействована на передовой.

Издание также уточняет, что до введения иностранных войск в Украину дело может так и не дойти, поскольку сама идея базируется на потенциальной сделке с Россией, что позволит Украине сохранить суверенитет и свою армию, контролировать свою территорию и оставаться демократической страной, с которой сотрудничает Запад.

К слову, по данным источников ANSA, президент США Дональд Трамп планирует сократить присутствие американских войск в Европе примерно на 20%. Сообщается, что Трамп "последовательно" выражал это желание различным европейским лидерам, с которыми он встречался.