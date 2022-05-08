Вокруг Змеиного развернулись настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов, – ВСУ
8 мая 2022 , 01:30Читати новину українською
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Возле острова Змеиный идут ожесточенные бои украинских героев с русскими оккупантами. Прямо сейчас к битве привлечены десятки самолетов.
Остров Змеиный превращается в эпицентр активных боевых действий. Наши герои делают все возможное, чтобы выбить рашистов из нашей земли, откуда прозвучало легендарное послание русскому кораблю.
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