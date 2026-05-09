Воины НГУ прорвали линию боевого столкновения на севере Харьковщины

В апреле – мае воины 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели успешную операцию на Волчанском направлении. Защитникам удалось прорвать оборону россиян.

В ходе операции бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г" пересекли линию боевого соприкосновения и провели зачистку переднего края обороны врага в глубину до ротного опорного пункта. Об этом сообщили в самом полку.

Что известно о прорыве на Волчанском направлении?

Детали операции в пресс-службе корпуса рассказали "Милитарному". Известно, что в боевой миссии участвовали как украинские военные, так и иностранные добровольцы из стран Латинской Америки.

Для штурма привлекли бойцов 10-й, 11-й и 12-й рот. Чтобы запутать противника, применили отвлекающий маневр.

Продвижение происходило через лесные массивы с обоих флангов в районе села Старица на Харьковщине. На левом фланге работали около 50 военных – они полностью зачистили ротный опорный пункт. На правом фланге действовали 15 штурмовиков, которые уничтожили более 10 блиндажей и ликвидировали 12 российских военных.

Как следствие – российская оборона в этом районе значительно ослабла. Оккупанты несколько раз пытались вернуть утраченные позиции, проводя контратаки.

Где проходила операция НГУ: смотрите на карте

Сейчас 23-й штурмовой полк "Р.У.Г" продолжает выполнять задачи на Харьковском направлении. Подразделение специализируется на штурмовых действиях, аэроразведке и использовании FPV-дронов.

Какова ситуация на Волчанском направлении?

В середине апреля командир роты 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Олег Крыжановский рассказывал, что украинские военные вернули под контроль часть улиц в Волчанске, которые ранее были оккупированы.

Крыжановский также отметил, что ситуацию в Волчанске и в лесах западнее города по состоянию на апрель 2026 года удалось стабилизировать. Это стало возможным благодаря укреплению обороны и созданию многоуровневых рубежей защиты. Несмотря на это, российские подразделения и в дальнейшем пытаются проникать малыми группами.

Российские войска готовят новые штурмы вблизи и внутри Волчанска на Харьковщине. По данным 16-го армейского корпуса Украины, примерно с 10 апреля оккупанты накапливали силы в этом районе для возможных атак. Вероятные направления ударов – Волчанские Хутора на востоке от города и Вильча на юге. Также российские подразделения пытаются переправиться через реку Волчья и закрепиться на южных окраинах Волчанска, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления.