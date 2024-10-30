"От города остались только руины": пограничники показали, как сейчас выглядит Волчанск
30 октября 2024, 11:57Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Украинские пограничники поделились новым видео из Волчанска, что на Харьковщине. На нем можно увидеть, как выглядит город после боев и российских бомбардировок.
Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Это видео обнародовали в среду, 30 октября.
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Как выглядит Волчанск
"Пограничники Краматорского отряда показали, как сейчас выглядит Волчанск", – говорится в сообщении.
По словам бойцов, от города остались только руины.
На кадрах видно масштабные разрушения. Повсюду развалившиеся здания и густой дым.
Как сейчас выглядит Волчанск: смотрите видео