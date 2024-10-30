"От города остались только руины": пограничники показали, как сейчас выглядит Волчанск

30 октября 2024, 11:57
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

ГПСУ

Украинские пограничники поделились новым видео из Волчанска, что на Харьковщине. На нем можно увидеть, как выглядит город после боев и российских бомбардировок.

Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Это видео обнародовали в среду, 30 октября.

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Как выглядит Волчанск

"Пограничники Краматорского отряда показали, как сейчас выглядит Волчанск", – говорится в сообщении.

По словам бойцов, от города остались только руины.

На кадрах видно масштабные разрушения. Повсюду развалившиеся здания и густой дым.

Как сейчас выглядит Волчанск: смотрите видео