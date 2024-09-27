Почему так важно освобождение Волчанского агрегатного завода от врага: в ГУР дали объяснение

Освобождение агрегатного завода в Волчанске Харьковской области сужает зону контроля оккупантов. Кроме того, это позволяет Силам обороны создать плацдарм для дальнейшего наступления и окончательного освобождения всего города.

Также это улучшает логистику и облегчает выполнение задач. Об этом рассказал командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР Дмитрий под псевдонимом "Линукс" в интервью LIGA.net.

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Освобождение Волчанского агрегатного завода от оккупантов

По его словам, различные подразделения ВСУ проводили разведку боем и заходили и территорию завода. Сам план и начало зачистки сформировали только в начале сентября.

Указывается, что успеха удалось достичь, потому что россияне не обнаружили накопления и подход основных сил защитников. Бойцы, которые выполняли задачи несколько недель, находились в чрезвычайно сложных условиях с ограниченными ресурсами.

"Самая большая проблема для полной зачистки завода – это подвалы и бункеры. Там противники могли держать оборону", – рассказал "Линукс".

Он считает, что за всю историю российско-украинской войны вряд ли можно найти подобные случаи захвата объекта такой сложности за такой короткий срок. Одной из главных проблем было ограниченное использование артиллерии.

"Близость зданий и пребывания наших и вражеских сил не позволяла использовать артиллерию в полной мере из-за риска дружественного огня. Хотя россиян это никак не останавливало, и они били как по нашим силам, так и по своим", – рассказал он.

Командир отметил, что проблем добавила также сложная логистика и отрезанность рекой Волчья. Это сделало невозможным привлечение бронетехники.

"Львиная часть бремени упала на плечи наших пехотных подразделений, которые сами затягивали взрывчатку и "разбирали" здания, в которых находились враги", – отметил "Линукс".