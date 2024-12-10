Несколько недель назад российские z-каналы активно транслировали одно видео. По заявлениям оккупантов, FPV-дрон на Харьковщине якобы уничтожил бронемашину, где находились 5 украинских военных. И хотя атака беспилотника действительно была, но ее финал оказался совсем не таким, как нафантазировали себе пропагандисты. Об этом говорится в программе 24 Канала "Кордон.UA".

Смотрите также Враг продвигается в Донецкой области и готовит наступление на Херсон: как изменилась линия фронта за неделю

Снаряд весит 25 килограммов

Украинские пограничники используют реактивную систему залпового огня – RAK-SA-12. Установили ее на базу военного автомобиля "Хамви" (HMMWV). Сильно чувствуется разница, когда после автомата приходится стрелять из такой РСЗО. Это действительно мощное оружие. А сам снаряд весит 25 килограммов.

Площадь, которую накрывает это оружие, – футбольное поле. Это – 12 ракет. Она эффективна против пехоты и легкобронированной техники. Бывало, что попадали в склады БК, в их минометы и пушки,

– рассказал пограничник "Ярый".

Иногда бывают случаи, что большинство снарядов падает где-то правее, а один попадает точно в цель. Сразу видно результат, когда поднимается столб дыма.

Смотрите также Пограничники показали, как возле Волчанска уничтожают врага с помощью минометов и дронов

Конечно, что россияне пытаются осуществлять контрбатарейную борьбу. Экипаж готовится к этому. Им хватает нескольких минут, что отстреляться и уйти с позиции. Чем быстрее удается отработать – тем безопаснее.

Были случаи, когда наводились в районе нескольких минут. Но это уже работала таки их контрбатарейка. Работал их 120-мм миномет и САУ калибра 152-мм. Вычисляли нас. Повезло, что мы поехали вовремя,

– рассказал пограничник "Ети".

Как спаслись от вражеского FPV-дрона

Во время перемещения каждый дрон считается вражеским. Поэтому в случае опасности следует немедленно покинуть автомобиль и рассредоточиться в имеющихся укрытиях. Это может быть посадка или обычное дерево и тому подобное.

К теме Как дроны изменили ход войны: военный 3 ОШБр оценил результаты их работы

В момент удара камера журналистов была выключена. На кадрах с вражеского дрона видно, что российский FPV-дрон влетел точно в машину. К счастью, боеприпас не сдетонировал. Это был настоящий второй день рождения для экипажа.

Это для них очень жирная цель. Она стоит очень много. И может нанести им еще больший вред,

– рассказал военный.

Экипаж РСЗО успешно прибыл на место временной дислокации, где условно безопасные условия в контексте атак дронов. Военные предполагают, что РЭБ таки сработал. К счастью, все обошлось. Экипаж целый и здоровый.