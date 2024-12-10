Кілька тижнів тому російські z-канали активно транслювали одне відео. За заявами окупантів, FPV-дрон на Харківщині буцімто знищив бронемашину, де перебували 5 українських військових. І хоч атака безпілотника дійсно була, та її фінал виявився зовсім не таким, як нафантазували собі пропагандисти. Про це йдеться у програмі 24 Каналу "Кордон.UA".

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Снаряд важить 25 кілограмів

Українські прикордонники використовують реактиву систему залпового вогню – RAK-SA-12. Встановили її на базу військового автомобіля "Хамві" (HMMWV). Сильно відчувається різниця, коли після автомату доводиться стріляти з такої РСЗВ. Це дійсно потужна зброя. А сам снаряд важить 25 кілограмів.

Площа, яку накриває ця зброя, – футбольне поле. Це – 12 ракет. Вона ефективна проти піхоти та легкоброньованої техніки. Бувало, що попадали у склади БК, в міномети та гармати їхні,

– розповів прикордонник "Ярий".

Іноді бувають випадки, що більшість снарядів падає десь правіше, а один потрапляє точно в ціль. Одразу видно результат, коли підіймається стовп диму.

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Звісно, що росіяни намагаються здійснювати контрбатарейну боротьбу. Екіпаж готується до цього. Їм вистачає кількох хвилин, що відстрілятися та піти з позиції. Чим швидше вдається відпрацювати – тим безпечніше.

Були випадки, коли наводилися в районі кількох хвилин. Але це вже працювала таки їхня контрбатарейка. Працював їхній 120-мм міномет та САУ калібру 152-мм. Вичисляли нас. Пощастило, що ми поїхали вчасно,

– розповів прикордонник "Єті".

Як врятувалися від ворожого FPV-дрона

Під час переміщення кожен дрон вважається ворожим. Тому у разі небезпеки варто негайно покинути автомобіль та розосередитися в наявних укриттях. Це може бути посадка чи звичайне дерево тощо.

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В момент удару камера журналістів була вимкнена. На кадрах із ворожого дрона видно, що російський FPV-дрон влетів точно в машину. На щастя, боєприпас не здетонував. Це був справжній другий день народження для екіпажу.

Це для них дуже жирна ціль. Вона коштує дуже багато. І може завдати їм ще більшої шкоди,

– розповів військовий.

Екіпаж РСЗВ успішно прибув на місце тимчасової дислокації, де умовно безпечні умови в контексті атак дронів. Військові припускають, що РЕБ таки спрацював. На щастя, все обійшлося. Екіпаж цілий та здоровий.