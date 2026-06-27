По предварительным данным, произошло как минимум несколько попаданий. Об этом сообщает канал Dnipro Osint (Гарбуз).

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Куда попали украинские ракеты?

По данным Osint-аналитика, удар пришелся по АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в Волгограде. На данный момент точная информация об атаке и её цели появилась сегодня, данные о последствиях ещё уточняются.



Первые попадания по заводу / Dnipro Osint (Гарбуз)

Там производят пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М", а также другую ракетно-артиллерийскую технику. По предварительным данным, в результате атаки пострадали десять человек.

Сначала сообщалось о попадании как минимум двух ракет FP-5 "Фламинго". По предварительным данным специалистов, согласно геолокации, были поражены цех № 2 и производственный корпус цеха № 38. Впоследствии стало известно и о третьем попадании.

Зафиксирован третий прилет ракеты на территорию завода. Предварительно, согласно геолокации, пострадал еще один цех неизвестного назначения,

– уточнили там.



Третье попадание по предприятию / Dnipro Osint (Гарбуз)

Что атаковали ранее?

Напомним, недавно под массированным ударом оказалась Тульская область. Дроны атаковали химический завод "Азот". На тот момент местные жители сообщали о странном запахе аммиака в воздухе и проблемах с электроснабжением в регионе.

До этого украинские цели атаковали один из нефтеперерабатывающих заводов в городе Уфа, расположенном более чем в 1,5 тысячи километров от государственной границы. Сообщалось о как минимум нескольких очагах возгорания на предприятии.

Отметим, что на днях украинский президент Владимир Зеленский утвердил СБУ 40-дневную операцию воздействия на Россию с целью побудить её к прекращению войны. Речь идет, в частности, о дальнобойных ударах по территории противника.