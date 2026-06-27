За попередньою інформацією, сталося щонайменше кілька влучань. Про це повідомляє канал Dnipro Osint (Гарбуз).
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Куди влучили українські ракети?
За даними Osint-аналітика, удар припав по АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади" у Волгограді. Наразі точна інформація про атаку та її ціль з'явилася сьогодні, дані про наслідки ще уточнюються.
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Перші влучання по заводу / Dnipro Osint (Гарбуз)
Там виробляють пускові установки та компоненти для ракетних комплексів "Іскандер-М", "Ярс" і "Тополь-М", а також іншу ракетно-артилерійську техніку. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали десять людей.
Спершу повідомляли про влучання щонайменше двох ракет FP-5 "Фламінго". За попередніми даними фахівців, згідно геолокації уражено цех №2 та виробничний корпус цеху №38. Згодом стало відомо й про третє влучання.
Зафіксовано третій приліт ракети на території заводу. Попередньо, згідно геолокації уражено ще один цех невідомого призначення,
– уточнили там.
Третє влучання по підприємству / Dnipro Osint (Гарбуз)
Що атакували раніше?
Нагадаємо, нещодавно під масованим ударом опинилася Тульська область. Дрони атакували хімічний завод "Азот". На той момент місцеві повідомляли про дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електропостачанням у регіоні.
До цього українські цілі атакували один із нафтопереробних заводів у місті Уфа, яке розташоване більш ніж за 1,5 тисячі кілометрів від держкордону. Повідомляли про щонайменше декілька осередків загоряння на підприємстві.
Зауважимо, що днями український президент Володимир Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни. Йдеться, зокрема, про далекобійні удари по території противника.