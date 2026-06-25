Про це пише Exillenova+.
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Що відомо про пожежу на НПЗ?
Місцеві зазначають, що над промисловою зоною піднявся густий дим, а на території підприємства нібито спостерігаються щонайменше дві точки горіння.
Атака по НПЗ в Уфі / Фото Exillenova+24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
За даними пабліків, ідеться про один із нафтопереробних заводів у місті Уфа, яке розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від державного кордону України.
У російських джерелах також публікують фото та відео з місця події, на яких видно задимлення в районі промислових об’єктів. Водночас подробиці щодо масштабів можливих пошкоджень та наслідків інциденту уточнюються.
Місцева влада станом на зараз не надавала жодних коментарів щодо ситуації на підприємстві.