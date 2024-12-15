Не танкер, а сплошная проблема: что известно о судах "Волгонефть", которые тонут возле Керчи

Возле Керчи 15 декабря произошло кораблекрушение сразу двух танкеров "Волгонефть". Суда класса "река –море" не выдержали непогоды и волны буквально разрезали один танкер, а другой – серьезно повредили.

Что известно о танкерах "Волгонефть", каковы их характеристики, для чего предназначены суда и почему изначально они являются проблемными – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о "Волгонефти"

"Волгонефть" – это нефтеналивные танкеры класса "река – море". Это самая массовая серия танкеров такого класса в СССР и современной России. Суда предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

Из открытых источников известно, что танкеры "Волгонефть" – это большие однопалубные двухвинтовые наливные суда. Они имеют двойные борт и дно, машинное отделение и надстройку в кормовой части. В общем, такие танкеры могут перевозить грузы до 4800 – 5000 тонн. Главное назначение танкеров – перевозки нефтепродуктов в речных условиях.

Если говорить о судах, которые потерпели кораблекрушение у берегов Керчи, то говорится о танкерах "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Волны разрубили пополам первый танкер, который, собственно, и затонул, а другой – серьезно повредили.

Характеристики танкера "Волгонефть-212" Валовая вместимость – 3 468 тонн,

Чистая вместимость – 1132 тонн,

Дедвейт (полная грузоподъемность судна) – 4803 тонн,

Длина – 132,6 метра,

Ширина – 16,8 метра,

Высота борта – 5,5 метра,

Скорость – 20 километров в час.

Судно "Волгонефть-212" принадлежит пермской компании "Кама Шипинг" и приписано к порту в Санкт-Петербурге. О судне "Волгонефть-239" в открытых источниках нет информации, однако можно предположить, что танкер имеет те же характеристики, ведь суда одного класса.



Танкер "Волгонефть-239", который поврежден во время шторма / Фото росСМИ

Почему "Волгонефть" максимально проблемные суда

Суда смешанного плавания, то есть класса "река – море" начали появляться в СССР в период 1950 – 1960-х годов. Первым судном, специально спроектированным для длительных речных и морских переходов, стало сухогрузное "река – море" типа "Балтийский".

Суда класса "река – море" имели много требований, однако в Советском Союзе решили найти более легкий путь, который помог "сэкономить". Чтобы не строить новые танкеры, власти решили переделать старые.

Так, полноценные танкеры превращались в класс "река – море" быстро и просто. В 90-х годах судна разрезали пополам, выбрасывали середины борта, варили новую корму и нос, а после – лепили остатки танкера до кучи, чтобы получить танкер, который будет соответствовать новым требованиям. Шов сварки расположен посередине судна и именно поэтому постоянно возникают проблемы.

С 1990-х годов танкеры "Волгонефть" вообще не обслуживали, а о ремонте или обследовании борта не может и быть речи. "Новые" танкеры стали сплошной проблемой, ведь постоянно попадали в кораблекрушения. Так, согласно статистике в открытых источниках, за 30 лет курсирования танкеров "Волгонефть" погибло 1 097 человек, которые работали на этих "самоделках".

Важно. Во время кораблекрушения танкера "Волгонефть-212" погиб по меньшей мере 1 член экипажа.

Такая статистика не удивляет, ведь танкеры "Волгонефть" неоднократно подвергались крушениям. К примеру, 11 ноября 2007 года во время сильного шторма затонули сразу 5 судов. Танкеры также ломались пополам от сильных волн, а в море вылились тысячи тонн мазута.