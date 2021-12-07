Волк помог Моничу возглавить Совет судей: что он получил взамен

Благодаря новому расследованию "Следства.Инфо" стало известно, что Павел Вовк влиял на назначение руководителя Совета судей. Его эре может наконец прийти конец. Дальше на украинском.

Уже давно відомо про контроль голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка над ключовими органами суддівського врядування – Вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією.

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Він також мав значний вплив на Конституційний суд. А нещодавно, завдяки новому розслідуванню "Слідства.Інфо", стало відомо, що Вовк впливав і на призначення керівника Ради суддів.

Отже, голова ОАСКу має вплив на абсолютно усі органи суддівського врядування і тепер зрозуміло, чиї вуха стирчать за спробою заблокувати судову реформу.

Понад 2 місяці судова реформа була під загрозою зриву, оскільки Рада суддів не призначала своїх представників до Етичної ради. Очільників судової влади мало хвилювало, що від цього залежить не лише право українців на справжнє правосуддя, але й фінансова та безпекова підтримка України нашими стратегічними міжнародними партнерами.

Потужні суддівські клани

У суспільстві давно побутувала думка, що за цим стоять потужні суддівські клани, які контролюють систему та не бажають жодних змін. І ось цьому переконанню знайшлись конкретні докази.

Журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили нову порцію записів НАБУ з кабінету голови ОАСКу. Там зафіксовано як Павло Вовк замінив незручного для себе голову Ради суддів Олега Ткачука на більш лояльного Богдана Моніча.

Рада суддів є вищим органом суддівського самоврядування. На цей момент вона складається з 32 суддів усіх юрисдикцій та інстанцій.

Рада вирішує багато питань діяльності судів і саме на неї було покладено обов'язок делегувати своїх представників у ключові органи, від яких залежить судова реформа – Конкурсну комісію та Етичну раду.

До складу Ради входить багато сумнівних суддів, про яких я вже розповідав раніше. Чого вартує лише той факт, що серед її керівників є суддя Майдану Журавська, яка на догоду владі Януковича засуджувала невинних учасників Революції Гідності.

Ткачука обрали на нову посаду у 2018 році / Фото пресслужби Ради суддів України

А тепер ми знаємо, що голова Ради суддів є креатурою Павла Вовка. Отже відтворимо хронологію подій. У березні 2018 року Раду суддів очолив суддя Великої Палати Верховного Суду Олег Ткачук.

Однак вже через рік, у липні 2019, його достроково звільнили та обирали головою Богдана Моніча. Журналісти розшифрували записи НАБУ та показали, хто насправді стоїть за цією рокеровкою. Це усім відомі Павло Вовк та Андрій Портнов.

Вовк вирішив скористатись зв'язками

Після зміни влади у травні 2019, Вовк почав активно пропонувати свої послуги команді Зеленського. Попередні публікації записів НАБУ доводять, що Вовк мав активну комунікацію з попереднім главою Офісу Президента Андрієм Богданом, відвідував офіс та впливав на їх кадрову політику.

Тож очевидно – Вовк вирішив скористатись цими зв'язками та своїм впливом на суддів, щоб змінити Олега Ткачука, який його явно не влаштовував. З нових плівок випливає, що спершу Вовк планував поставити головою Ради суддю Вадима Бутенка, який приходив на оглядини до кабінету голови ОАСКу.

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Він ж йому організував візит до Офісу Президента і навіть фотографія, яка мала би засвідчити підтримку новою владою. На плівках зафіксовано, як Вовк все продумав і навіть визначив дату зміни керівництва – 5 липня.

Виникла лише одна проблемка – у Раді суддів не усі були готові голосувати за Вадіка. З цього випливає, що Вовк активно спілкувався не лише з владою, але й членами Ради, які явно враховували його побажання, але мали й власні.

Для Вовка це не стало проблемою, бо "своїх людей" у нього багато. Тому він вирішив зробити Вадіка заступником. А головою Ради призначити більш компромісну, але прийнятну для Вовка фігуру – Богдана Моніча.

Як він висловився – "зіграти у Моніча". Старання Вовка не були марними. Як і було заплановано 5 липня Моніча обрано головою Ради, а Бутенко став його замом.

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Як Вовк використав свій вплив

А тепер ми підходимо до найголовнішого – як Вовк використав свій вплив на нового очільника Ради суддів? Відповідь теж зафіксована на плівках. Отже, Монічу передали чіткий меседж – не чіпати ОАСК і ніяких перевірок.

Після публікації цих записів Богдан Моніч відреагував та все заперечив. А тепер подивимось на факти, які є набагато більш переконливими ніж слова вовчого ставленика. Згадати хоча б реакцію Ради суддів та особисто Моніча на оприлюднення НАБУ "плівок Вовка" у липні 2020 року.



Головою Ради суддів України обрали Богдана Моніча / Фото пресслужби Ради суддів України

Вони продемонстрували усім огидне нутро вовчого кривосуддя, завдяки якому Вовк планував захопити владу у ключових судових органах. Пленум Верховного Суду засудив такі дії вовчої команди.

Натомість Рада суддів засудила дії НАБУ. Мовляв, оприлюднення такої інформації підриває авторитет судової влади. Тобто не Вовк та його посіпаки ганьблять суди, а НАБУ, яке намагається притягнути їх до відповідальності за очевидно злочинні дії.

Ліквідація ОАСКу та Моніч

Проявився Моніч і у питанні ліквідації ОАСКу, чого вимагає понад 25 000 громадян, а президент вніс відповідний законопроєкт. У квітні Рада суддів виступила категорично проти цієї ініціативи та вважає, що жодних підстав для ліквідації ОАСКу немає.

Однак і це ще не все. Найяскравіше виконання завдання Вовка демонструє інша історія. Відомо, що голова ОАСКу завдяки впливу на своїх суддів та замовним позовам блокував роботу ВККС та заводив туди своїх людей.

Так 15 травня 2019 року суддя Погрібніченко виніс ухвалу, якою заборонив голові ВККС Сергію Козьякову виконувати свої функції. Тоді ж ухвалив рішення про припинення його повноважень.

Цього ж дня суддя Качур зобов'язав Козьякова призначити членом ВККС вовчу креатуру Сергія Остапця, який "переміг" на організованому Вовком конкурсі від Державної судової адміністрації.

Адвокати Козьякова негайно оскаржили ці явно незаконні рішення. Але канцелярія ОАСКу понад 2 місяці не передавала їх скарги до апеляційного суду. Тобто було застосовано примітивний, але дієвий механізм блокування.

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Як ви думаєте, чи прості секретарі в ОАСКу могли таке "учудити" без вказівки шефа? Тому адвокати звернулись у Раду суддів з вимогою перевірити законність дій ОАСКу.

І 21 червня тодішній голова Ради Ткачук підписав розпорядження про перевірку ОАСКу на підставі цих скарг. Для цього створили робочу групу, на яку Вовк не мав впливу. Наприклад, туди увійшла суддя Вищого антикорсуду Валерія Чорна.

Перше розпорядження Моніча

Як ви думаєте, яким було першим розпорядження Богдана Моніча як новообраного голови Ради? Правильно – про зупинення перевірки ОАСКу до розгляду цього питання на засіданні Ради. І таке питання дійсно було заплановане на 2 серпня 2019 року.



Моніч видав розпорядження про зупинення перевірки ОАСКу / Фото пресслужби РСУ

Однак його зняли з розгляду і більше не піднімали. Тобто все як і заповідав Вовк – ніяких перевірок. Переконаний, що судова реформа блокувалась за аналогічним сценарієм. То чи після усіх цих дій Моніча ви вірите в його слова про відсутність впливу Вовка?

Як на мене, очевидно, що Вовк мав і продовжує мати такий вплив. І не лише на Раду суддів, але й на Вищу раду правосуддя і Офіс Президента. Згадати хоча б заступника голови офісу Олега Татарова, який є дуже близьким до Портнова та Вовка.

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Мабуть, саме тому, невідкладний президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСКу лежить у парламенті без руху вже більше як пів року. Але як би маріонетки Вовка не старались, судова реформа стартувала і вона може нарешті покласти край ері вовчого правосуддя.