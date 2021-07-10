Улучшение образа Украины, – Волкер об ожиданиях от встречи Зеленского с Байденом
Источник:"Новое время"
Курт Волкер убежден, что главной целью визита президента Владимира Зеленского в США должна стать нормализация отношений стран. Кроме того, следует улучшить образ Украины в американском обществе.
Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины объясняет, что Украина в глазах американцев имеет 2 трактовки.
Кстати Путин хочет предотвратить превращение Украины в успешное государство – Волкер
О каких трактовках говорит Волкер
- По словам Волкера, американцы знают, что Украина – это государство, которое страдает от российской агрессии на своей территории и отважно с ней борется, проводит много реформ и нуждается в помощи.
- В то же время Украину воспринимают как страну, попавшую в центр политического скандала. Она стала главной темой в процессе неудачного импичмента президента Дональда Трампа.
Чего ожидать от визита Зеленского в США
Волкер отметил, что визит должен способствовать тому, чтобы американцы прекратили видеть в Украине причину внутриамериканских политических распрей.
Если эта цель будет достигнута, визит станет успешным и даст возможность перейти к обсуждению будущей повестки дня,
– сказал чиновник.
Политик отметил, что есть много сложных вопросов внутри Украины, за ее пределами и в США, но важно помнить о партнерстве.
Что известно о визите Зеленского в США
- Во время телефонного разговора в июне Джозеф Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом.
- Украинский президент поедет в Вашингтон уже в конце июля. Официальный Киев уже работает ключевыми вопросами встречи.