"Знал, они лгут": что Воллесу говорили в Москве незадолго до вторжения в Украину

Незадолго до начала полномасштабной войны России против Украины Москву посетил министр обороны Великобритании. Бен Уоллес встретился с Шойгу. В государстве-агрессоре уверяли, что вторгаться в Украину не будут.

Однако министр обороны Великобритании уже знал, что в Москве врут. Об этом Бен Уоллес рассказал в документальном фильме "Путин против Запада".

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Что именно сказали Уоллесу в России

Уоллес рассказал, что посетил Москву 11 февраля 2022-го, чтобы встретиться с Шойгу. Министр обороны Великобритании отметил, что уехал в Лондон с уверениями, что Россия будто бы не собирается вторгаться в Украину. Впрочем, Уоллес знал, что Москва лжет.

Он описал встречу как "демонстрацию устрашения или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе".

"Я думаю, что речь шла о том, чтобы сказать: "Я сильный", – добавил британский министр. Также он отметил, что такая "достаточно страшная, но прямая ложь" подтвердила его опасения о вторжении России в Украину.

Кстати, начальник Генштаба русской армии, а теперь и командующий оккупантами Валерий Герасимов сказал Уоллесу, что Россия "больше никогда не будет унижена".

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Путин угрожал Джонсону

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным накануне вторжения России в Украину.

Джонсон предупредил, что война станет "полной катастрофой". На это бункерный диктатор угрожал ракетным ударом. Путин заявил, что это займет "всего минуту".