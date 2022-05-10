Местных жителей призвали не пренебрегать собственной безопасностью. Во время воздушной тревоги обязательно нужно уходить в укрытие.

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Вражеского прилета по Вольногорску не было

Правоохранители и служба охраны проверили район Вольногорска, где 9 мая произошел взрыв.

Жертвы и разрушения отсутствуют. Вражеские прилеты на территории общины не зафиксированы,

– говорится в сообщении.

Подробную информацию о взрыве обещали предоставить позже. Местные жители призвали сохранять спокойствие и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Кроме того, при обнаружении подозрительных лиц необходимо позвонить в полицию по телефону 068-923-04-02.

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