Местных жителей призвали не пренебрегать собственной безопасностью. Во время воздушной тревоги обязательно нужно уходить в укрытие.
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Вражеского прилета по Вольногорску не было
Правоохранители и служба охраны проверили район Вольногорска, где 9 мая произошел взрыв.
Жертвы и разрушения отсутствуют. Вражеские прилеты на территории общины не зафиксированы,
– говорится в сообщении.
Подробную информацию о взрыве обещали предоставить позже. Местные жители призвали сохранять спокойствие и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Кроме того, при обнаружении подозрительных лиц необходимо позвонить в полицию по телефону 068-923-04-02.
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