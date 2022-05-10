Місцевих жителів закликали не нехтувати власною безпекою. Під час повітряної тривоги обов'язково потрібно йти в укриття.

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Ворожого прильоту по Вільногірську не було

Правоохоронці та служба охорони перевірили район Вільногірську, де 9 травня пролунав вибух.

Жертви та руйнування відсутні. Ворожих прильотів на території громади не зафіксовано,

– мовиться у повідомленні.

Детальну інформацію щодо вибуху обіцяли надати пізніше. Місцевих жителів закликали зберігати спокій та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Окрім того, в разі виявлення підозрілих осіб необхідно зателефонувати в поліцію за телефоном 068-923-04-02.

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