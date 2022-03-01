Волноваха почти разрушена, – глава Донецкой ОГА
1 марта 2022 , 10:27Читати новину українською
Источник:Фейсбук Павел Кириленко
Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня выехала самостоятельно. Но город находится под контролем украинских военных.
Глава Донецкой ОГА также отметил, что в Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город без электричества. Город находится под контролем Украины.
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Ситуация в других городах Донецкой области
- Примерно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало. В Верхнеторецком частично жители восстановили электроснабжение собственными силами.
- Без электроснабжения остаются тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.
- В Красногоровке в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС.
- С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского, пострадавших гражданских нет.
Мы пережили страшную зиму и начинаем новую украинскую весну. Слава ВСУ! Смерть оккупантам,
– заявил Павел Кириленко
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