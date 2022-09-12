По каким этапам проходит мобилизация в Украине и сколько будет волн

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину была провозглашена всеобщая мобилизация. Законом Украины предусмотрены 4 волны мобилизации, действующие по всей территории страны.

На этой теме часто спекулируют и распространяют много слухов. Все, что нужно знать о мобилизации, читайте дальше.

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Общая мобилизация в Украине: что предполагает

По указу президента 24 февраля была объявлена всеобщая мобилизация по всей территории Украины. Это означает, что граждане Украины, получившие повестку, обязаны пойти в воинские части, где должны получить дальнейшие указания.

Не все украинцы сразу попадут на фронт. Очень важно соблюдение порядка мобилизации. Также важно помнить, что не все военнообязанные подлежат мобилизации.

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Волны мобилизации и что о них нужно знать

Чтобы соблюдать порядок при общей мобилизации, Законом Украины предусмотрены специальные очереди (волны), по которым она поэтапно проходит. Всего в Украине есть 4 волны мобилизации.

"К какой волне мобилизации принадлежу я?"

Первая волна – бывшие военнослужащие и ветераны АТО и ООС, оперативные резервисты;

– бывшие военнослужащие и ветераны АТО и ООС, оперативные резервисты; Вторая волна – остальные резервисты и военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;

– остальные резервисты и военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту; Третья волна – офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры ВУЗов;

– офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры ВУЗов; Четвертая волна – все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Однако, существует также ряд военнообязанных, не подлежащих всеобщей мобилизации. Такие люди не могут быть призваны ни одной из волн.

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Кого нельзя мобилизовывать

В случае уклонения от призыва предусмотрено административное или уголовное наказание. Однако если военнообязанный гражданин Украины не подлежит мобилизации – он не может быть обвинен в уклонении.

Список 9-ти групп людей, которых не мобилизуют:

Первая группа – "забронированные" работники. "Бронировать" своих работников могут некоторые компании, организации или государственные органы.

– "забронированные" работники. "Бронировать" своих работников могут некоторые компании, организации или государственные органы. Вторая группа – лица с инвалидностью или люди, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

– лица с инвалидностью или люди, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Третья группа – военнообязанные граждане, которые содержат и отвечают за троих и более детей младше 18 лет. Сюда также входят родители или опекуны совершеннолетних, являющиеся лицами с инвалидностью I или II группы.

– военнообязанные граждане, которые содержат и отвечают за троих и более детей младше 18 лет. Сюда также входят родители или опекуны совершеннолетних, являющиеся лицами с инвалидностью I или II группы. Четвертая группа – граждане, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка. Могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия.

– граждане, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка. Могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия. Пятая группа – военнообязанные, занятые уходом за тяжелобольным партнером (женой или мужем), ребенком или родителем.

– военнообязанные, занятые уходом за тяжелобольным партнером (женой или мужем), ребенком или родителем. Шестая группа – люди, являющиеся опекунами, усыновителями, приемными родителями или родителями-воспитателями детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

– люди, являющиеся опекунами, усыновителями, приемными родителями или родителями-воспитателями детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Седьмая группа – военнообязанные, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа или жену, которые служат. Сюда также учитывают тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

– военнообязанные, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа или жену, которые служат. Сюда также учитывают тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции. Восьмая группа – народные депутаты и депутаты Верховной Рады АР Крым, а также некоторые представители государственных служб.

– народные депутаты и депутаты Верховной Рады АР Крым, а также некоторые представители государственных служб. Девятая группа – студенты ВУЗов, соискатели профессионального высшего образования, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования. В эту группу также входят преподаватели и учителя.

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