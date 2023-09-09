"Когда услышали украинский, то поняли, что это наши": как в Волоховом Яру год назад встретили ВСУ

С первых дней полномасштабной войны село Волохов Яр в Харьковской области оказалось в оккупации – россияне захватили населенный пункт во время продвижения из Купянска в Балаклею. Местным пришлось жить в оккупации больше полугода, пока ВСУ во время Харьковского контрнаступления не выбили врага оттуда.

9 сентября 2022 года освобождение Волохового Яра официально подтвердила Нацгвардия. Как село жило в оккупации, встретило ВСУ и живет сейчас – читайте в репортаже 24 Канала.

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Оккупация застала людей врасплох

В начале полномасштабного вторжения основными целями оккупантов были города. По пути к ним враг оккупировал немало населенных пунктов. Среди таких Волохов Яр – село, население которого до 24 февраля 2022 составляло почти 1 500 человек. Его оккупанты захватили на пути в Балаклею.

Сейчас местные говорят, что оккупация застала их врасплох, ведь враг зашел в село в первый день полномасштабной войны, поэтому и уехать почти никто не успел.

Утром 24 (февраля – 24 Канал) у нас уже здесь колонна техники ехала. Не дай Бог тебе выйти во двор или просто взглянуть на их технику. Все сидели тихо, не выходили из домов,

– вспоминает одна из местных жительниц.

Российские колонны двинулись дальше, а село оказалось под контролем боевиков из Луганщины, которые первым делом обошли каждый дом в селе и отобрали у всех местных телефоны, боясь, что люди будут сообщать ВСУ о действиях врага. Кроме того, людям запретили выходить из домов под угрозой расстрела.

Сами же оккупанты осели в местной школе. Поэтому люди, жившие поблизости, боялись выйти из дома, потому что они были фактически на виду у боевиков. Ситуация на окраинах села была проще – местные время от времени выходили на улицу и общались между собой – это было фактически спасение в условиях отсутствия света и какой-либо связи с миром.



Школа в Волоховом Яру, где в свое время осели оккупанты / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Жители Волохового Яра говорят, что самым страшным было в оккупации заболеть. Особенно боялись матери за своих малышей. Потому что лекарств в селе не было, а просить что-то у оккупантов было рискованно. Даже если и попросить, то можно было получить максимум 2 таблетки "Валерьянки".

Кое-кто решался на попытку выезда. К сожалению, один из автобусов с жителями села при попытке выезда расстреляли оккупанты. Потом возможности уехать на подконтрольную Украине территорию у людей не было вообще – пришлось ехать через страну-террориста. Теперь же местные говорят, что беда и общая, и разная у всего села: кто пережил всю оккупацию, но сохранил нажитое честным трудом, а кто потратил немало сил для того, чтобы выехать из села, а по возвращении увидел в своем доме только голые стены – оккупанты украли все.



А чей-то дом полностью разрушен / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

О контрнаступлении никто не знал, а ВСУ зашли в село ночью

Связи в селе не было. Поэтому пока мы с вами мониторили новости о том, какие уже населенные пункты освободили ВСУ, люди, жившие в оккупации, даже не подозревали, что происходит. За несколько дней до освобождения боевики запугивали местных и говорили им, что, если ВСУ вернутся, то якобы забросают подвалы гранатами, потому что "всех будут считать коллаборантами".

И вот ночью в село заехали колонны техники. Местные удивились, потому что на технике были не Z i V, которыми оккупанты загадили все, а совсем другой знак.

Мы ведь даже не знали, что эти плюсы (маркировка "+" на технике ВСУ – 24 Канал) означают и что вообще происходит. Когда услышали украинский язык, то поняли, что наши пришли,

– вспоминает одна из местных жительниц.

Люди говорят, что приход ВСУ был настоящим праздником. Даже вспоминая через год после освобождения, у некоторых выступают слезы на глазах, когда мы говорим с ними.



Флаг, который подняли в Волоховом Яру после освобождения / Фото Виктории Кульженко

Сразу же за военными в село заехал грузовик с хлебом. Через 2 дня в Волоховом Яру появилась связь. Люди говорят, что тогда для счастья больше ничего и не нужно было. Можно было поесть и позвонить по телефону родным и сказать: "Мы живы".

К нам в село первым зашел хлебник. Он привез нам хлеб. Какой это был хлеб... Боже, мы его так ждали. Люди брали по несколько буханок и просто ели его,

– вспоминает местная жительница.

Оптимизм, несмотря на "лепестки" и другие последствия войны

Через год в селе удалось восстановить электроснабжение, связь, многие вернулись в родной дом и пытаются продолжать жить, несмотря на то, что пришлось пережить. Однако последствия войны не отпускают.



В разрушенных домах остановилась жизнь / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Традиционно враг оставил после себя сотни, а то и тысячи мин. Особую опасность представляют хаотично разбросанные "лепестки", на которых уже более десятка человек подорвались только в Волоховом Яру.

В центре села стоит школа, в которой когда-то размещались оккупанты – сейчас она разрушена. А возле школы лежат остатки российской техники. В Волоховом Яру в целом ситуация несколько лучше, чем в других селах, потому что здесь почти не было боев как таковых – оккупанты просто убегали из села.



Российская техника в Волоховом Яру / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Местные жители настроены очень оптимистично. Говорят, что постепенно все восстанавливается, а спокойствие возвращается. Через год, по их словам, почти полностью удалось успокоиться после пережитого. Теперь же люди с нетерпением ждут победу.