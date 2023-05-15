"Хочу принести цвета и счастья": волонтер из Китая рисует граффити на разбитых домах Харькова

Враг продолжает обстреливать Харьков, значительная часть ударов попадает именно в район Северная Салтовка. Однако среди разрушений и поврежденных построек там виднеются жизнерадостные рисунки волонтера из Китая Ричарда.

Он приехал, чтобы помочь Украине, подарить жителям частичку радости и надежды на будущее. Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Ричарду 25 лет он максимально пытается приобщиться к поддержке морального духа харьковчан и помогает вместе с организацией World Central Kitchen. Он работал в Кении, Таиланде, где помогал беженцам. В настоящее время он работает на кухне в Украине.

Шутит, что готовить не умеет, но присоединяется к приготовлению разных блюд,

– добавила Черненко.

"Это очень эмоционально"

На разбитых зданиях Харькова Ричард рисует граффити. Для местных это очень важно, ведь они видят, что о них не забывают. Уже есть три небольших граффити на разбитых домах, авторства Ричарда.

У волонтера-художника личная техника. Он сначала поднимает разбитые стекла, рисует на нем, создавая эскизы, а затем переносит их на стену.

Это очень эмоционально. Он правда всей душой сейчас с Харьковом. Он даже сказал, почему приехал в Харьков. Он пытался приехать как можно ближе к России, чтобы посмотреть на последствия этих разрушений,

– рассказала Черненко.

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Мотивация Ричарда

Ричард приехал на 90 дней в Харьков и сейчас пытается внести по максимуму положительный вклад.

Я рисую надежду, радость, потому что Россия здесь все разрушила, но я знаю, что здесь до сих пор живут люди, поэтому я хочу принести немного цветов и счастья. Это (нарисованный – 24 Канал) украинский солдат, открывающий окно и мы с него снова будем видеть цвета неба, а не эти разрушения. Чтобы люди, видящие этот рисунок, испытывали надежду на будущее,

– рассказал Ричард.

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