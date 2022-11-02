Бронемашины за считанные дни: волонтер из Ужгорода рассказал о помощи ВСУ и запросе от Залужного

С первых месяцев войны волонтеры из Ужгорода активно поставляют в ВСУ десятки единиц бронированной автомобильной техники. Предоставленный транспорт, в частности, необходим для деоккупации Киевщины.

Как рассказал 24 каналу местный волонтер, задача найти соответствующие авто поступила от самого Валерия Залужного. Сегодня координатор доставки напоминает, как удалось быстро закрыть мартовские нужды украинской армии.

Читайте также 5 правил, как не "завалить" волонтерский проект

Начало войны: как Ужгород помогал с тыла

24 февраля перевернуло привычную жизнь каждого украинца. В Закарпатскую область, расположенную в глубоком тылу, военное положение пришло с бесконечным потоком переселенцев, прибывающих в города, села и на пункты пропуска. Тем временем жители Ужгорода искали любую возможность помочь как приезжим, так и армии.



Волонтер из Ужгорода снабдил ВСУ бронемашинами / Фото 24 канал

"Здесь все просто. Я с 2014 года помогаю ВСУ. Сначала это были просто средства, которые я перечислял на те или иные потребности. Но благодаря личным и профессиональным связям в странах ЕС начал поиск автомобилей повышенной проходимости для нужд фронта". В основном это полноприводные пикапы и микроавтобусы. Их бойцы нуждались больше всего. Тогда это было не так заметно, как сейчас, когда такие дела уже стали народным мейнстримом", – рассказывает волонтер.

Поэтому, учитывая приобретенный опыт, в день широкомасштабного вторжения я точно знал, что и как буду делать. Осталось лишь наладить четкую и системную коммуникацию с военными подразделениями,

– вспоминает он.

Прежде всего, волонтер актуализировал связи в странах Евросоюза и сформировал команду. Оставалось получить запросы от ВСУ и других военных формирований, а также меценатов и благотворителей, которые коммуникировали с подразделениями.

Первая задача появилась в начале мобилизации. Тогда от подразделений 101-й бригады ТРО поступил запрос на полноприводные пикапы для передвижения личного состава в отделение.

Мы включились в процесс. Первые 10 машин передали буквально через несколько дней. Далее этот запрос удвоился и мы поставили за короткий срок 43 машины для ВСУ,

– отметил волонтер.

Приоритетная задача от главнокомандующего ВСУ

В середине марта волонтера пригласили в Закарпатскую областную военную администрацию, где сообщили, что есть задача приоритетного уровня важности от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Речь шла о срочном поиске нескольких десятков бронированных микроавтобусов высокой степени защиты. Эти машины были жизненно необходимы для ведения боя подразделениями специального назначения ССО, ГУР, СБУ и НПУ против оккупационных войск в Гостомеле, Ирпене и других направлениях.

Мы оперативно нашли средства на эти бронемашины. Это около 12 миллионов гривен. Собирали все, кого мы знали, донатили на закупку в основном закарпатцы, но были и неравнодушные из других регионов и даже из других стран. Это были тысячи людей, государственные служащие, пенсионеры, сами военные… Местный бизнес очень помог. Дали большую сумму и попросили их не указывать, просто поблагодарили за инициативу,

– рассказывает волонтер.

Местные рады приобщиться к сбору и буквально отдавали последнее. В те моменты он испытывал особую благодарность, зная, что средства пойдут на важное дело.

Это лучшее чувство, когда даже те, кого ты не знаешь лично, приносили средства с уверенностью, что они пойдут по назначению,

– добавляет он.

По прибытии машины выстроили на площади Народной в Ужгороде, а волонтеры пригласили всех, кто присоединился к сбору средств, чтобы в течение дня лично осмотреть их.



Авто выстраивали на площади Народной / Фото 24 канал

Как искали и доставляли бронемашины из Германии

По словам волонтера, на плечи его команды легла большая ответственность. В первую очередь из-за ограничений во времени.

Эти автомобили наша команда нашла в Германии. В кратчайшие сроки провели переговоры с собственником, в частности, относительно ценовой политики, состояния и комплектования автомобилей. Для транспортировки колонны из двух десятков бронемашин была сформирована команда лучших водителей. Также важно было быстрое и правильное оформление бронемашин на таможне. Несмотря на военное положение. Я понимал, что нужно все сделать в пределах действующего законодательства,

– подчеркивает инициатор сбора.



Транспорт был предназначен для особо важных грузов и имел высокую степень защиты / Фото 24 канал

Он рассказывает, что владельцы автоплощадок в Германии, которые узнавали, что транспорт будут перевозить непосредственно в зону боевых действий, предоставляли дополнительные скидки, заменяли резину новой или осуществляли полный бесплатный технический осмотр.

Транспорт, который мы нашли, был предназначен для особо важных грузов и имел высшую степень защиты. А также система закрытой циркуляции воздуха, усиленная ходовая часть, система GPS и т.д. Это именно то, что просил Валерий Залужный,

– с гордостью рассказывает волонтер.

Чтобы доставить бронемашины из Германии в Закарпатье понадобилось двое суток. Еще день – на транспортировку в Киев – в зону боевых действий.

"Длились бои, и нашим спецназовцам требовалась бронемобильность. Благодаря команде и всем благотворителям мы внесли свой вклад в изгнание оккупантов из Киевщины", – констатирует волонтер.

Другие проекты

Волонтеры из Ужгорода также присоединились к помощи Фонда Сергея Притулы, закупавшего кареты скорой помощи медицинским подразделениям. Денежные средства на них донатили украинцы.



Волонтер присоединился к сбору на машины скорой помощи / Фото 24 канал

Как и в истории с бронемашинами, владельцы автоплощадок добавляли подарки, когда понимали, что "скорые" нужны для ВСУ. Среди "бонусов" поступали как мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, так и другое медицинское оборудование.

Волонтер выражает благодарность тем гражданам Германии, которые каждый раз шли навстречу и делали свой вклад в нашу победу. Он считает, что вместе можем делать удивительные вещи. И совместная работа за эти месяцы войны стала отличным тому доказательством.