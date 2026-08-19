Волонтер Михаил Пуришев, который ездил в Москву, чтобы спасти сына, вышел на связь

Украинский волонтер, который отправился в столицу страны-агрессора, чтобы спасти своего ребенка, благополучно покинул территорию России. Сейчас мужчина находится в безопасном месте и благодарит всех за поддержку и огласку.

Об этом сообщил сам Михаил Пуришев в своем видеообращении в социальных сетях. Мужчина заверил, что 19 августа уже находится за пределами Российской Федерации. По его словам, именно неравнодушие общества и поддержка людей помогли ему выбраться из опасной ситуации.

Заявление волонтера и выезд из России

Михаил Пуришев сообщил, что пока воздерживается от раскрытия подробностей своего пребывания в Москве и того, как именно ему удалось покинуть территорию России.

В то же время он заверил, что будет держать общественность в курсе при первой же возможности.

"Вы – чудо! Я записываю это видео в безопасности, 19 августа, не на территории России. Спасибо каждому из вас за каждое сообщение, каждый звонок, каждый репост, каждый контакт, каждую попытку помочь. Каждый из вас действительно помог мне пройти через это и оказаться сейчас в безопасности", – поблагодарил волонтер в видео.

Волонтер Пуришев смог выехать из России и записать видео на безопасной территории

Что этому предшествовало?

Как ранее сообщалось на нашем сайте, с июля 2026 года волонтеру начали звонить сотрудники ФСБ России с требованиями передавать секретную информацию о позициях ВСУ.

Один из звонков поступил с номера его 18-летнего сына, проживающего в России. Российские спецслужбы угрожали убить парня или отправить его на фронт в составе оккупационной армии, если отец откажется от сотрудничества.

Чтобы спасти сына от расправы, Михаил Пуришев принял решение самостоятельно отправиться в Москву.

К слову, Пуришев – известный предприниматель и волонтер из Мариуполя, который весной 2022 года шесть раз заезжал в осажденный город для эвакуации мирных жителей, а позже организовывал "пункты непоколебимости" в прифронтовых городах.