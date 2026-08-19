Про це повідомив сам Михайло Пуришев у своєму відеозверненні в соцмережах. Чоловік запевнив, що 19 серпня вже перебуває поза межами Російської Федерації. За його словами, саме небайдужість суспільства та підтримка людей допомогли йому вибратися із небезпеки.

Заява волонтера та виїзд із Росії

Михайло Пуришев повідомив, що поки утримується від розголошення деталей свого перебування у Москві та того, як саме йому вдалося залишити територію Росії.

Водночас він запевнив, що триматиме громадськість у курсі за найменшої можливості.

"Ви диво! Я записую це відео в безпеці, 19 серпня, не на території Росії. Дякую кожному з вас за кожне повідомлення, кожен дзвінок, кожен репост, кожен контакт, кожну спробу допомогти. Кожен із вас реально допоміг мені пройти через це і опинитися зараз у безпеці", – подякував волонтер у відео.

Волонтер Пуришев зміг виїхати з Росії й записати відео на безпечній території

Що цьому передувало?

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, з липня 2026 року волонтеру почали телефонувати співробітники ФСБ Росії з вимогами передавати секретну інформацію про позиції ЗСУ.

Один із дзвінків надійшов з номера його 18-річного сина, який проживає в Росії. Російські спецслужби погрожували вбити хлопця або відправити його на фронт у складі окупаційної армії, якщо батько відмовиться від співпраці.

Щоб урятувати сина від розправи, Михайло Пуришев ухвалив рішення самостійно вирушити до Москви.

До слова, Пуришев – відомий підприємець і волонтер із Маріуполя, який навесні 2022 року 6 разів заїжджав у блокадне місто для евакуації цивільних, а пізніше облаштовував "пункти незламності" у прифронтових містах.