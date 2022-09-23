Псевдоволонтера, присваивавшего средства для ВСУ, взяли под стражу

В Калуше мужчина решил нажиться на небезразличных украинцах и обманом выдурил у них большую сумму средств. Однако долго наслаждаться ими не смог, ведь уже 23 сентября стражи порядка его взяли под стражу.

Так, "волонтёру" Виталию Хемичу удалось получить более 1 миллиона гривен благотворительных взносов для поддержки ВСУ. За обман мужчины заключили под стражу с возможностью внесения залога.

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Что известно о псевдоволонтере

Подозреваемый с мая по август 2022 через социальную сеть собирал средства для помощи Вооруженным силам Украины и лицам, нуждающимся в помощи в связи с военной агрессией россии против Украины. Для этого он притворялся волонтером.

Якобы собирая в ВСУ, он просил отправлять пожертвования на личные банковские счета. Неравнодушных в Украине много, поэтому собрать ему удалось 1 миллион 171 тысячу гривен. Все эти средства он решил потратить на себя. Если точнее – на азартные игры. Как выяснилось, мошенник уже не первый год болеет игроманией.

Когда о мошенничестве стало известно, Виталий Хемич записал видеообращение на своей Инстаграм-странице. Он просит прощения у каждого, кто перекидывал ему деньги, и признался, что около 6 лет болеет игроманией.

"Волонтера" взяли под стражу

Однако одними извинениями ему обойтись не удалось. За незаконное использование благотворительных пожертвований во время военного положения мужчину 19 сентября задержали, а 23 сентября – осудили.

Калушский суд согласился с ходатайством прокурора и избрал меру пресечения для Виталия Хемича в виде содержания под стражей. Однако мужчина может внести залог в размере 198 480 гривен.

Задержание псевдоволонтеров в Украине

К сожалению, случаи наживы на благотворительности не единичны. Так, в Тернопольской области задержали мошенников, которые приобрели за пожертвованные деньги два автомобиля для себя стоимостью 2 миллиона гривен и другие ценные вещи.

Фейковый благотворительный фонд помощи действовал и в Сумской области. Его организовал 37-летний депутат одного из городских советов. Обмануть удалось около 6 000 человек, пожертвовавших более 9 миллионов гривен.

Однако есть жулики, которые не берут средства на благотворительность, а принимают гуманитарку для продажи. Так, СБУ удалось разоблачить преступников, организовавших из-за границы схему продажи "гуманитарки" на 60 миллионов гривен.

Незаконное использование благотворительных пожертвований может наказываться штрафом от 2 до 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы до 4 лет.

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