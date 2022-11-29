Как волонтерам и водителям получить разрешение на выезд за границу
Источник:"Я и закон"
В Украине до февраля 2023 года продлили действие военного положения и общую мобилизацию. Это означает, что большинство мужчин от 18 до 60 лет не могут уехать за границу. Однако есть немало исключений, в том числе для волонтеров.
Как получить разрешение на выезд за границу через систему "Шлях" – рассказала юрист Регионального центра по предоставлению БВПД в Сумской области Яна Кравец.
Важно Введение целевой мобилизации в Украине: когда начнется и что предполагает
Кто может временно уехать за границу
Законодательно урегулировано, что решение о выезде за границу мужчин призывного возраста могут приниматься только в отношении водителей, перевозящих груз, предназначенный для ВСУ или других военных формирований. Кроме того, получить разрешение могут граждане, занимающиеся перевозкой медикаментов, а также гумпомощи.
Чтобы получить решение о разрешении на пересечение государственной границы, водитель-волонтер должен обратиться к представителям Мининфраструктуры или региональным военным администрациям. После чего его внесут в систему и согласуют в Госпогранслужбе. Обращение можно отправить в электронном виде. Получить его можно сроком не более 30 дней.
Получить разрешение могут любые из таких предприятий, учреждений и организаций:
- военные, правоохранительные органы;
- военные администрации;
- медучреждения;
- отправители или получатели гуманитарной помощи.
После обработки обращения уполномоченный орган принимает решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы, а также вносит сведения в информационную систему "Шлях", направляет обращение в Госпогранслужбу, после чего последняя будет решать, пропускать ли водителя за пределы Украины.
Кого не могут мобилизовать в армию
Добавим, что 22 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому определили порядок отсрочки от призыва определенных групп людей. Напомним, что еще 4 ноября этот закон поддержала Верховная Рада страны.
В документе говорится, что военнообязанные украинцы, работающие в органах государственной власти, на предприятиях, в различных учреждениях и организациях, могут быть забронированы на основании четко определенных условий. Кроме того, отсрочку от армии получают:
- те, кто не пригоден к военной службе;
- граждане, которые имеют отсрочку по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.
Актуально – Генштаб ВСУ рассказал, как дела на фронте: смотрите видео