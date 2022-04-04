Волонтеры InformNapalm нашли данные командира бригады, совершившей зверства в Буче
Источник:твитер InformNapalm
По предварительной информации, зверства в Буче Киевской области совершала 64 отдельная мотострелковая бригада России. Волонтеры нашли данные ее командира.
Россияне, причастные к ужасным зверствам в Буче и других населенных пунктах Киевской области, обязательно должны ответить за содеянное. Поэтому важно идентифицировать всех, кто пытал и убивал там мирных людей.
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Нашли данные командира бригады, совершившей зверства в Буче
Волонтеры InformNapalm нашли данные командира той бригады, которая совершала зверства в Буче. Речь идет о 64 отдельной мотострелковой бригаде войсковой части 51460. Командир у них – подполковник Омуреков Азатбек Асанбекович.
Его данные:
- адрес электронной почты: mnac1981@gmail.com;
- адрес: село Князе-Волконское Хабаровского района, проезд Мотострелковый, дом 3;
- телефон: (4212) 397103.
Так выглядит тот, кто руководил бригадой, которая убивала украинцев / Скриншот InformNapalm
Зверства россиянв Буче
На улицах освобожденной от оккупантов Бучи обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что россияне насиловали и пытали людей. Их жертвами становились и мужчины, и женщины, и малые дети. Оккупанты даже минировали уже убитых украинцев.
Городской глава Анатолий Федорук сообщил об обнаружении братской могилы, где похоронили почти 300 человек.
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