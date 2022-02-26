Волонтеры Киева просят о помощи защитникам столицы: чем можно помочь
26 февраля 2022 , 14:54Читати новину українською
Источник:телеграмм ZN.UA
Киев и ключевые города вокруг крепко защищает украинская армия. Впрочем, критически важна и помощь гражданских.
Волонтерский штаб, который обеспечивает защитников Киева, просит о помощи жителей города.
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Чем можно помочь защитникам столицы
Очень срочно нужны:
- фонарики;
- зарядки для аккумуляторов;
- батарейки;
- медицина;
- сигареты;
- любое тактическое снаряжение;
- рации;
- броники;
- каски;
- бочки для горючего емкостью 200 литров.
Если у вас есть что-нибудь из этого перечня, волонтеры просят привезти помощь по адресу улица Гончара 65, Киев.