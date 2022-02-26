Волонтеры Киева просят о помощи защитникам столицы: чем можно помочь

26 февраля 2022 , 14:54
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Источник:

телеграмм ZN.UA

Киев и ключевые города вокруг крепко защищает украинская армия. Впрочем, критически важна и помощь гражданских.

Волонтерский штаб, который обеспечивает защитников Киева, просит о помощи жителей города.

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Чем можно помочь защитникам столицы

Очень срочно нужны:

  • фонарики;
  • зарядки для аккумуляторов;
  • батарейки;
  • медицина;
  • сигареты;
  • любое тактическое снаряжение;
  • рации;
  • броники;
  • каски;
  • бочки для горючего емкостью 200 литров.

Если у вас есть что-нибудь из этого перечня, волонтеры просят привезти помощь по адресу улица Гончара 65, Киев.

Автор: Сергій Зятюк