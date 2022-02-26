Волонтерський штаб, що забезпечує захисників Києва, просить про допомогу мешканців міста.

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Чим можна допомогти захисникам столиці

Дуже терміново потрібні:

ліхтарики;

зарядки для акумуляторів;

батарейки;

медицина;

цигарки;

будь-яке тактичне спорядження;

рації;

броніки;

каски;

діжки для пального ємкістю 200 літрів.

Якщо у вас є бодай щось з цього переліку, волонтери просять привезти допомогу за адресою вулиця Гончара 65, Київ.