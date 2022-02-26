Волонтерський штаб, що забезпечує захисників Києва, просить про допомогу мешканців міста.
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Чим можна допомогти захисникам столиці
Дуже терміново потрібні:
- ліхтарики;
- зарядки для акумуляторів;
- батарейки;
- медицина;
- цигарки;
- будь-яке тактичне спорядження;
- рації;
- броніки;
- каски;
- діжки для пального ємкістю 200 літрів.
Якщо у вас є бодай щось з цього переліку, волонтери просять привезти допомогу за адресою вулиця Гончара 65, Київ.