Волонтерський штаб, що забезпечує захисників Києва, просить про допомогу мешканців міста.

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Чим можна допомогти захисникам столиці

Дуже терміново потрібні:

  • ліхтарики;
  • зарядки для акумуляторів;
  • батарейки;
  • медицина;
  • цигарки;
  • будь-яке тактичне спорядження;
  • рації;
  • броніки;
  • каски;
  • діжки для пального ємкістю 200 літрів.

Якщо у вас є бодай щось з цього переліку, волонтери просять привезти допомогу за адресою вулиця Гончара 65, Київ.