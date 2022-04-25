Волонтеры не будут стоять 3 дня в очереди, – доброволец о новой проблеме растаможки авто из ЕС
Для того чтобы волонтеры быстрее доставляли авто из-за границы на нужды армии, в Украину разрешили ввозить машины без уплаты акцизного сбора, пошлины и НДС. Однако появилась новая проблема растаможки авто из ЕС – длинные очереди.
О ней рассказал музыкант и доброволец Иван Леньо в эфире 24 канала.
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Украинцы захотели купить себе авто
По его словам, волонтеры, которые перевозили авто для ВСУ из-за границы, начали бить тревогу, потому что им приходится по 2 – 3 дня стоять в очередях на границе.
Леньо говорит, все потому, что остальные гражданские жители Украины воспользовались моментом и захотели пригнать себе авто.
Музыкант подчеркнул, что польские таможенники возмущены тем, что украинцы вместо того, чтобы воспользоваться этой пошлиной и везти автомобили на нужды армии, начали все везти для себя.
Волонтеры не захотят стоять в очереди
Ивана Леньо такие действия наших граждан возмущают, потому что война еще не выиграна. По его мнению, война сейчас в горячей фазе и ВСУ нуждаются в большом количестве авто.
Теперь ни один волонтер не будет этим заниматься, если ему нужно три дня стоять в очереди вместе с гражданскими, которые везут себе машину. Мой совет такой – чтобы пограничные пункты пропускали без очереди спецтранспорт для нужд армии. А гражданские пусть стоят в очереди,
– говорит доброволец.
Добавим, что изначально было разрешено беспрепятственно ввозить в Украину автомобили, предназначенные для военных целей и гуманитарной помощи. Впоследствии ввоз машин приравняли к гуманитарной помощи, что упростило процедуру.
Какие типы транспортов сейчас можно бесплатно ввозить в страну:
- легковые и грузовые автомобили;
- машины, предназначенные для перевозки 10-ти и более пассажиров;
- мотоциклы;
- прицепы и полуприцепы.