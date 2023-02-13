Волонтеры обеспечили наборами для обогрева более 30 тысяч защитников, – Артур Палатный

Более 30 тысяч бойцов на передовой обеспечил индивидуальными наборами для обогрева Волонтерский штаб "Украинская команда".

Об этом в соцсетях сообщил руководитель штаба Артур Палатный.

Читайте также С 24 февраля "Украинская команда" передала 650 тонн помощи для более 131 000 человек, – Палатный

Как отметил Палатный, в рамках инициативы "Тепло на фронт" удалось собрать более 4,5 миллиона гривен.

"Друзья, украинцы! Ваша решимость помогать бойцам на передовой поражает! За полтора дня мы с вами собрали средства более чем на 8 тысяч индивидуальных наборов для обогрева наших защитников. Вместе мы собрали почти миллион гривен, чтобы помочь нашим героям добить зиму и дождаться весеннего тепла. В целом в рамках нашей инициативы "Тепло на фронт" собрано уже более 4,5 миллиона гривен. Это позволило обеспечить индивидуальными наборами для обогрева более 30 тысяч защитников",

– сообщил Артур Палатный.

Артур Палатный рассказал о новой помощи украинским защитникам: смотрите видео

По словам руководителя "Украинской команды", сейчас завершается формирование наборов.

"Украинская команда" уже формирует тепловые наборы, где будут химические грелки для тела и мини-печь. В ближайшие дни эти наборы отправятся на передовую. Благодарю каждого, кто присоединился к ударному сбору. Нашим будет тепло, чтобы врагам пекло,

– заявил Палатный.

Ранее сообщалось, что в течение прошлого года "Украинская команда" оказала помощь более 131 тысяче военных и гражданских. Общий вес помощи составил 650 тонн, общая сумма стоимости помощи – 110 миллионов гривен.