Волонтеры организовывают 9 апреля эвакуацию из Лисичанска в Днепр
Источник:Сергей Гайдай
Завтра, 9 апреля, будет проводиться эвакуация людей из Лисичанска, организованная днепровскими волонтерами совместно с Лисичанской городской ВГА.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что людей, которых будут эвакуировать, привезут в Днепр.
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Затем волонтеры помогут им с поиском вариантов размещения на Западе или в Европе. Речь идет о бесплатном проживании и питании для украинских беженцев.
Также волонтеры, которые организуют эвакуацию, помогут нуждающимся бесплатно добраться до мест временного проживания. С собой можно брать домашних животных.
Эвакуация запланирована на 9 апреля на 10:00 из:
- центра города, улица Сосюры, 324, ГСЧС;
- район РТИ, от памятника "Самолет";
- площади города Приволье.
Предварительно необходимо заполнить форму здесь, указав контактные данные и место, из которого будет удобно выезжать.
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