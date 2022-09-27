Волонтеры передали защитникам дроны, бандерпечи и теплую форму, – Артур Палатный

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал на передовую дроны, приобретенные за средства, собранные во время акции "На билеты на кобзона". Также волонтеры отправили защитникам бандерпечи, теплую форму и другие необходимые вещи.

Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный на своей странице в фейсбуке. Всего за сутки было собрано 373 тысячи гривен.

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За сутки собрано более 300 тысяч гривен

"Во время акции "На билеты на Кобзона" всего за сутки собрано 373 тысячи гривен. За эти средства приобретено 3 квадрокоптера DJI mavic 3 Fly More Combo. Они уже поехали к нашим защитникам на Харьковщину и в другие регионы.

Тернопольская команда передала дроны воинам из 24 бригады, которые защищают рубежи в Херсонской области. Бандерпечи, инструменты, продукты питания и средства гигиены отправлены воинам одной из воинских частей", – сообщил Палатный.

Также, по его словам, волонтеры "Украинской команды" продолжают обеспечивать другими необходимыми вещами военных и поддерживать гражданских, пострадавших от войны.

Защитников одной из воинских частей обеспечили теплой военной формой и продуктами питания. Киевская команда передала продукты питания одной из воинских частей 57 ОМПБр в Николаевскую область. Хмельницкая команда передала защитникам автомобиль Mitsubisi L200, оборудованный для военных нужд. Медицинские средства были переданы партнерам из штаба 4.5.0, которые формируют военные тактические аптечки. Тернопольская команда в сотрудничестве с канадскими партнерами обеспечила шлемами тернопольских спасателей,

– отметил Палатный.

Кроме того, киевские волонтеры "Украинской команды" помогли организовать спортивное мероприятие в Бучанском районе Киевской области. Средства, собранные во время футбольных матчей, переданы на нужды ВСУ.

Киевская и Луцкая команды передали около 800 кг продуктов и средств гигиены жителям и переселенцам Демидова. Кировоградская команда обеспечила продуктовыми наборами вынужденных переселенцев, которые приехали на Кировоградщину, сообщил руководитель "Украинской команды".

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