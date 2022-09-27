Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний на своїй сторінці у фейсбуці. Всього за одну добу було зібрано 373 тисячі гривень.

Варте уваги Вогняний "привіт" окупантам від 24 каналу і його читачів: як ми разом б’ємо ворога

За одну добу зібрано понад 300 тисяч гривень

"Під час акції "На квитки на Кобзона" лише за одну добу зібрано 373 тисячі гривень. За ці кошти придбано 3 квадрокоптери DJI mavic 3 Fly More Combo. Вони вже поїхали до наших захисників на Харківщину та в інші регіони.

Тернопільська команда передала дрони воїнам з 24 бригади, які захищають рубежі у Херсонській області. Бандерпечі, інструменти, продукти харчування та засоби гігієни відправлено воїнам однієї з військових частин", – повідомив Палатний.

Також, за його словами, волонтери "Української команди" продовжують забезпечувати іншими необхідними речами військових та підтримувати цивільних, які постраждали від війни.

Захисників однієї з військових частин забезпечили теплою військовою формою та продуктами харчування. Київська команда передала продукти харчування одній з військових частин 57 ОМПБр у Миколаївську область. Хмельницька команда передала захисникам автомобіль Mitsubisi L200, обладнаний для потреб військових. Медичні засоби передали партнерам зі штабу 4.5.0, які формують військові тактичні аптечки. Тернопільська команда у співпраці з канадськими партнерами забезпечила шоломами тернопільських рятувальників,

– зазначив Палатний.

Крім того, київські волонтери "Української команди" допомогли організувати спортивний захід у Бучанському районі на Київщині. Кошти, зібрані під час футбольних матчів, передано на потреби ЗСУ.

Київська та Луцька команди передали близько 800 кг продуктів та засобів гігієни мешканцям та переселенцям Демидова. Кіровоградська команда забезпечила продуктовими наборами вимушених переселенців, які приїхали на Кіровоградщину, повідомив керівник "Української команди".

Варте уваги – ЗСУ остаточно звільнили Піски-Радьківські на Харківщині: дивіться відео