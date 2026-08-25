Основатель благотворительного фонда и волонтер Сергей Притула рассказал "24 Каналу", что важность волонтерского движения для Украины остается очевидной даже на пятом году большой войны. Все благодаря их оперативности и гибкости.

Почему фронт до сих пор нуждается в волонтерах?

Сергей Притула подчеркнул, что было бы неправильно утверждать, что государство не обеспечивает украинских военных. Оно покрывает большинство потребностей Сил обороны и распоряжается гораздо большими бюджетами, чем все волонтерские фонды вместе взятые.

Масштаб вызовов, с которыми столкнулась Украина, настолько большой, что ресурсов государства и международной поддержки не всегда хватает. Кроме того, большие государственные структуры, по словам Притулы, неизбежно имеют более сложные бюрократические процедуры и больше антикоррупционных мер предосторожности, что сказывается на скорости закупок.

Обратите внимание! Больше мнений Сергея Притулы о положении Украины в войне и важности поддержки фронта читайте на сайте "24 Канал" по ссылке.

Волонтерские инициативы могут значительно быстрее собирать средства, принимать решения, закупать необходимое и доставлять его на фронт.

Решит ли государство какие-то вопросы для подразделения, которое потеряло имущество? Так, решит. Но на это уйдет время, которого у нас нет,

– пояснил основатель благотворительного фонда.

Отдельно он обратил внимание на роль волонтеров в появлении инноваций на поле боя. Многие технологические решения, которые сегодня используют украинские военные, изначально создавались благодаря инициативе отдельных инженеров, компаний, представителей miltech-сферы, стартапов или самих подразделений.

Основатель благотворительного фонда о вкладе волонтеров в условиях войны: видео

Волонтеры часто помогали передать такие разработки непосредственно военным. Если новая технология доказывала свою эффективность, государство могло обратить на нее внимание и в дальнейшем масштабировать ее использование.

Поэтому именно как инструмент для быстрого распространения инноваций, их первоначального внедрения и закупки чего-то важного до того момента, пока государство это не масштабирует, вклад волонтерских инициатив, мне кажется, неоценим,

– подчеркнул он.

Притула также признался, что больше всего хотел бы, чтобы потребности в существовании его военного фонда вообще не было. Так же он хотел бы не получать наград, которые стали признанием его волонтерской деятельности, ведь главной причиной их появления стала война.