Засновник благодійного фонду та волонтер Сергій Притула розповів 24 Каналу, що важливість волонтерського руху для України залишається очевидною навіть на п'ятому році великої війни. Все завдяки їхній швидкості та гнучкості.

Чому фронт досі потребує волонтерів?

Сергій Притула наголосив, що було б неправильно стверджувати, ніби держава не забезпечує українських військових. Вона закриває більшість потреб Сил оборони та оперує значно більшими бюджетами, ніж усі волонтерські фонди разом.

Масштаб викликів, з якими зіткнулася Україна, настільки великий, що ресурсів держави та міжнародної підтримки не завжди достатньо. Крім того, великі державні структури, за словами Притули, неминуче мають складніші бюрократичні процедури та більше антикорупційних запобіжників, що впливає на швидкість закупівель.

Зверніть увагу! Більше думок Сергія Притули про становище України у війні та важливість підтримки фронту читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Волонтерські ініціативи можуть значно швидше акумулювати кошти, ухвалювати рішення, закуповувати необхідне та доставляти його на фронт.

Чи закриє держава якісь питання для підрозділу, який втратив майно? Так, закриє. Але на це піде час, якого в нас немає,

– пояснив засновник благодійного фонду.

Окремо він звернув увагу на роль волонтерів у появі інновацій на полі бою. Багато технологічних рішень, які сьогодні використовують українські військові, спочатку створювалися завдяки ініціативі окремих інженерів, компаній, представників miltech-сфери, стартапів або самих підрозділів.

Засновник благодійного фонду про внесок волонтерів у час війни: відео

Волонтери часто допомагали передати такі розробки безпосередньо військовим. Якщо нова технологія доводила свою ефективність, держава могла звернути на неї увагу та надалі масштабувати її використання.

Тому якраз як інструмент для швидкого поширення інновацій, їхньої первинної імплементації та закупівлі чогось важливого до моменту, поки держава це не масштабує, вклад волонтерських ініціатив, мені здається, є безцінним,

– підкреслив він.

Притула також зізнався, що найбільше хотів би, аби потреби в існуванні його мілітарного фонду взагалі не було. Так само він хотів би не отримувати нагород, які стали визнанням його волонтерської діяльності, адже головною причиною їх появи стала війна.