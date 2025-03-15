Волынь посреди марта засыпало снегом: в сети показали фото

На Волыни сегодня, 15 марта, выпал снег. Снежный покров составляет уже более 9 сантиметров.

Горожане опубликовали кадры зимней сказки посреди весны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Запад Главное".

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Волынь засыпало снегом

В сети сообщают, что снег выпал в разных населенных пунктах области. В частности, зима пришла в села Жиричи и Горняки Ковельского района. Снегом засыпало также Волицу, Шацк и Выдраницу.

На Волыни выпал снег / Фото "Запад Главное"

Пользователи соцсетей удивляются такой погоде и делятся фотографиями и видео заснеженной Волыни.

Волынь засыпало снегом: видео Volynblog

Снег выпал в селе Жиричи: видео "Типичное Ратное"