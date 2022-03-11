В Луцке слышали взрывы: на Волыни объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога на Волыни! Немедленно нужно идти в укрытие. Также СМИ сообщили, что в Луцке были слышны взрывы.

Сохраняйте спокойствие, направляйтесь к ближайшему укрытию. Помогите добраться туда близким, соседям. Берите с собой только самое важное. Когда покидать укрытие – сообщат официальные ресурсы.

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Что известно о взрывах в Луцке

Очевидцы сообщают, что взрывов в Луцке было 4. Вероятно – возле завода, который работает на авиационную промышленность Украины. Черный дым видели в жилых районах.

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