В Луцком районе на железной дороге подростка поразило током: он погиб

На Волыни в Луцком районе в результате поражения током погиб несовершеннолетний парень. На момент смерти ему было 16 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Нацполиции Волыни Ольги Бузулук в комментарии для Суспильного.

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Что известно о гибели подростка от поражения током

Ольга Бузулук отметила, что инцидент произошел в воскресенье, 20 апреля, на запасных путях станции "Цумань". Известно, что парень получил поражение током, когда вылез на вагон-цистерну.

По словам полицейской, погибший был из села Башлыки. По факту инцидента в Единый реестр досудебных расследований снесли сведения по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве с пометкой несчастный случай

Стоит отметить, что в тот же день в Ковеле семиклассник забрался на вагон на железнодорожной станции и получил поражение током. Он был госпитализирован в больничное учреждение с ожогами I-II степени 80% поверхности тела.

В ГСЧС и Волынской областной прокуратуре обратились к родителям с просьбой предостеречь детей от пагубных игр на железной дороге и настойчиво разъяснить, что приближаться к железнодорожным объектам, залезать на вагоны или другие элементы инфраструктуры – смертельно опасно.