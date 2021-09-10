На Волыни проголосовали за переименование города Владимир-Волынский

В Волынской области на общественных слушаниях проголосовали за переименование города Владимир-Волынский. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Верховная Рада.

В голосовании приняли участие более 200 человек. Городу хотят вернуть историческое название – Владимир.

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Тему переименования Владимир-Волынского обсуждали в течение нескольких лет. По этому вопросу была петиция, решение молодежного совета и общественного совета.

Город, один из первых получил Магдебургское право, основателем которого был равноапостольный князь Владимир, должен вернуть себе имя, которое носил на протяжении многих веков,

– отметил городской глава Игорь Паленка.

Как изменили название города

Историки, которых пригласили на общественные слушания, рассказали, что во времена Галицко-Волынского княжества город назывался Владимир. Его переименовали в период Российской империи.

Все для того, чтобы не путать украинский город Владимир и с российским Владимиром, расположенным на реке Клязьме.

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Переименование города поддержали 137 зарегистрированных участников. Они отдали свой голос за возвращение городу исторического названия.