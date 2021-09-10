У голосуванні взяли участь понад 200 осіб. Місту хочуть повернути історичну назву – Володимир.
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Тему перейменування Володимир-Волинського обговорювали впродовж кількох років. Щодо цього питання була петиція, рішення молодіжної ради та громадської ради.
Місто, яке одне з перших отримало Магдебурзьке право, засновником якого був рівноапостольний князь Володимир, має повернути собі ім'я, яке носило упродовж багатьох століть,
– зазначив міський голова Ігор Пальонка.
Як змінили назву міста
Історики, яких запросили на громадські слухання, розповіли, що у часи Галицько-Волинського князівства місто мало назву Володимир. Його перейменували в період Російської імперії.
Усе для того, щоб не плутати українське місто Володимир і з російським Владимиром, розташованим на річці Клязьмі.
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Перейменування міста підтримали 137 зареєстрованих учасників. Вони віддали свій голос за повернення місту історичної назви.
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