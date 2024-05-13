К поискам присоединились более 130 правоохранителей. Также известно, что поисками занимались спасатели, нацгвардейцы, кинологи и жители ближайших сел, всего более полтысячи человек.

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Дети играли во дворе и исчезли

В сообщении правоохранителей отмечается, что местность является болотистой, поэтому риски были очень высокими.

После полуночи в кустарниках разыскали девочку – она была очень напугана, но невредима. Поиски ее братика продолжались всю ночь. Сегодня утром в нескольких километрах от дома нашли и мальчика. Он сильно замерз, но жив, ребенка сразу передали на осмотр врачам,

– рассказали в Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что маленькие Алиса и Артем сейчас находятся в одном из медицинских учреждений. Там отметили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Как происходили поиски детей / Фото Нацполиции Украины

Инциденты с детьми: последние новости