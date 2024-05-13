До пошуків долучилися понад 130 правоохоронців. Також відомо, що пошуками займалися рятувальники, нацгвардійці, кінологи та мешканці найближчих сіл, загалом понад півтисячі людей.
Дивіться також Росія вдарила по шкільному стадіону в Харкові: в якому стані постраждалі діти
Діти гралися на подвір’ї та зникли
У повідомлені правоохоронців зазначається, що місцевість є болотистою, тому ризики були дуже високими.
Після опівночі в чагарниках розшукали дівчинку – вона була дуже налякана, але неушкоджена. Пошуки її братика тривали цілу ніч. Сьогодні вранці за декілька кілометрів від дому знайшли і хлопчика. Він сильно змерз, але живий, дитину одразу передали на огляд лікарям,
– розповіли у Нацполіції.
Правоохоронці повідомили, що маленькі Аліса та Артем наразі перебувають у одному з медичних закладів. Там зазначили, що життю та здоров'ю діток нічого не загрожує.
Як відбувалися пошуки діток / Фото Нацполіції України
Інциденти із дітьми: останні новини
- Нещодавно мережу сколихнуло відео, на якому вчитель фізкультури лається та ображає учня 9-го класу. Вчитель казав, що навчить "як правильно", а також називав хлопця сепаратистом. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на цей інцидент і повідомив, що звернувся до правоохоронних органів.
- У Киргизстані водій залишив вантажівку з морозивом, яка не була заблокована на гальмах. Автомобіль рухнув по схилу до низу і збив 29 школярів.
- На початку травня жінка викрала 11-річну дівчинку, щоб виховати "ідеальну дружину" для свого 27-річного сина. Реалізували свій злочинний задум мама та син у День Святого Валентина. Вже через декілька днів жінку затримали, а її син сам прийшов до правоохоронців. Тепер вони перебувають за ґратами.